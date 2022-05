💩La mejor manera de usar la publicidad del buzón: que tu perro se cague en ella… #NoQuieroPublicidadEnMiBuzón

Gracias por seguirnos y por darnos fuerza para seguir. Tambi茅n nos das la vida.

No s茅 si es mejor dejar la caca de perro en la acera o recogerla con una bolsa de pl谩stico. Los que dejan la caca en la acera se olvidan de ella. Los que usan la bolsa de pl谩stico, se olvidan de ella y de la bolsa.

Nos llenan el buz贸n de publicidad absurda, que no hemos solicitado, SPAM puro. A veces son interminables folletos o aut茅nticos libros de la desverg眉enza que evidencian un atentado ambiental, legal y socialmente aceptado. 驴Cu谩ntos 谩rboles estar铆an vivos si la publicidad del buz贸n fuera restringida al tama帽o m谩ximo de una cuartilla? No necesito saber el n煤mero exacto. Son millones. Demasiados.

El desastre an铆mico crece en Navidad y tambi茅n con la propaganda electoral de los partidos pol铆ticos. Nunca voto a los que despilfarran dinero p煤blico meti茅ndome su papeleta en mi buz贸n. Tampoco compro a los que atascan los buzones. Entiendo que las empresas quieran darse a conocer entre sus vecinos, pero en una cuartilla o en el tama帽o de una tarjeta de visita hay espacio suficiente para presentarse. Si la publicidad tiene m谩s de un folio, la empresa queda marcada en mi subconsciente. 驴En el tuyo no?

La campa帽a #NoQuieroPublicidadEnMiBuz贸n sirve para quejarse en las redes sociales. La idea es romper la publicidad de la empresa anunciante y publicar la foto, preferentemente ech谩ndola en un contenedor de reciclaje (el azul).

Si tienes perro y lo sacas a pasear para que haga sus necesidades, no uses pl谩stico. Una bolsa al d铆a por cada perro son millones de toneladas de pl谩stico. Puedes emplear el papel de la publicidad. Si eres r谩pido y pones el papel en el suelo antes de que caiga el regalo, la recogida es m谩s r谩pida y la acera no se mancha.

Los cient铆ficos han dejado claro que entre las cosas m谩s efectivas para reducir el impacto ambiental est谩n tener menos hijos, vivir sin coche y sin mascotas. Las mascotas 鈥攃omo las personas鈥 contribuyen a mover la maquinaria industrial: piensos, utensilios, medicamentos… Y hay que sumar el dolor de los abandonos de mascotas. 隆Cu谩nta gente tiene mascota sin haber pensado bien en todas las consecuencias!

Se encierran animales durante horas 鈥攐 durante vidas enteras鈥 solo para un disfrute humano ef铆mero y min煤sculo. 驴Quieres ahora tener un pez, un p谩jaro, un caballo o un h谩mster?



