Libro Noticias del Antropoceno, de José María Merino (reseña)

José María Merino es un multipremiado miembro de la Real Academia Española que compagina su faceta de novelista con el género del relato. Con Noticias del Antropoceno (Penguin Random House, 2021) va más allá de provocar al lector la reflexión sobre el rumbo ecosuicida de la humanidad. En esta línea sugerimos también los Relatos ecoanimalistas que ya analizamos en Blogsostenible.

El Antropoceno se define como una nueva era geológica, la que sigue al Holoceno. El humano (anthropos) ha alterado tierra, mar, aire, agua y clima, lo suficiente como para romper la estabilidad del Holoceno, con las consecuencias que se puedan intuir, o no.

En uno de los relatos, el Papa Francisco sueña con que el mismo Dios dimite ante la evidencia de que su máxima creación ha sido un gran fracaso. En otro, dos científicos viven un fugaz romance estudiando el “colchón de basura” de una de las islas de plástico oceánicas. La apicultura itinerante se asoma para mostrarnos un negocio que no debería ser negocio: no debería ser necesario transportar abejas porque no debería haber crisis en los polinizadores. El amor por el mar y por los pulpos es la base de otro relato que evoca —tal vez sin querer— el emotivo documental romántico Lo que el pulpo me enseñó (que recibió un premio Oscar en 2021).

La basura que se encuentra en la naturaleza (basuraleza) entra en conflicto entre dos personajes cuando uno entiende que no es posible eliminarla y decide ver su parte más estética, mientras otro lo ve algo inaceptable. En el fondo, ambos personajes son parte del problema como consumidores de envases de usar y tirar. A propósito de la basuraleza, es un término que usan la empresa Ecoembes y la ONG SEO/BirdLife para limpiar de basura un trocito de naturaleza. Tristemente, no mueven un dedo contra las grandes industrias que se llenan los bolsillos con esos plásticos y latas. Ecoembes vive gracias al dinero de las grandes industrias del usar y tirar. ¿Qué interés tendrá en eliminar ese tipo de envases?

En otros relatos se apunta al paso del tiempo, o se plantea si es adecuado o no contactar con civilizaciones extraterrestres inteligentes, teniendo en cuenta que posiblemente la insolidaridad sea algo inherente a lo que llaman “inteligencia”. También se levanta el debate sobre si alimentar o no a la fauna salvaje cuando pasa por malos momentos, o la impunidad con la que la corrupción usa los paraísos fiscales para vivir como si fueran felices comprando amores diarios.

Algunos de los cuentos tocan temas muy dramáticos, tales como el tráfico de órganos, los refugiados sirios, el tapón de toallitas y grasa de las cloacas, un extraño virus artificial liberado en China, las fake news, o la financiación ilegal de cierto partido político (usando una caja B).

En otros relatos se tratan temas a los que nuestra sociedad tiene que enfrentarse: el excesivo uso de la comunicación electrónica, el poliamor, las familias monoparentales, los deportes de riesgo, la cirugía estética, el futuro de los libros en papel, la pérdida de intimidad por los drones, la vida que hay detrás de un mendigo, la pedofilia en tiempos de Internet, la crisis de 2008 desde una inquietante perspectiva, o la decepción cuando alguien descubre el sufrimiento que se esconde en los animales de granja cuyas historias se venden bucólicamente a los inocentes niños.

Algunas frases interesantes esparcidas en el texto son:

«Los pueblos más ricos cada vez tenemos más deteriorado el planeta, y ni siquiera hemos eliminado el hambre del mundo o tratado de erradicar ciertas enfermedades, cuando no nos afectan directamente».

«Salvo un puñadito de humanos, la inmensa mayoría convive impasible con el sufrimiento ajeno».

«Cuando tengáis un dilema importante, descubriréis vuestro doble».

«Somos demasiados humanos. Y demasiado malos».

«Entre los deep-fakes y las fake news, creo que vivimos en un mundo que cada vez está más impregnado de lo ultrafalso».

«Es sorprendente la facilidad con que nos convence cualquier argumento cuando estamos predispuestos».

«Y de repente sintió una lastimosa ruina dentro de sí y comprendió que había dejado de ser pequeña y que había descubierto algo espantoso: que los tiernos y simpáticos animales [de granja] que cantaban y bailaban en la pantalla y en los libros eran una enorme mentira de los mayores; que la verdadera relación con ellos era la del monstruo con sus víctimas; que en sus padres, y en sus abuelos, y en todos los adultos, había una sorprendente hipocresía».

«Ya estaba acostumbrando a su hija a una dieta que excluía la carne y el pescado, bajo la supervisión de un especialista, pero no dejaba de sentir la amargura de pertenecer a una especie tan insensible e hipócrita».

«La realidad no necesita ser verosímil».

«Dejar de consumir combustibles fósiles, aunque le viniese bien al medio ambiente, crearía problemas graves».

«La ejecución de bastantes propuestas ecologistas supondría un descenso del nivel de vida de muchísima gente, lo que es políticamente insostenible. Además, el crecimiento de la población humana es lo que está determinando la desaparición masiva de numerosas especies animales».

«Si los seres humanos no se amoldan, el planeta los reducirá a un número menor o los condenará a la extinción».

A pesar de los finales interrumpidos que decepcionarán a muchos lectores, los cuentos de Merino merecen ser leídos y, si es posible, debatidos. Permítanos reiterar nuestra recomendación del libro Relatos ecoanimalistas, que toca algunos de estos temas pero desde otra perspectiva. ¿Cuál prefieres? Déjanos un comentario.

